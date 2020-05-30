Гречка с яйцом

1 kulina (Ельнова Оксана)

offline 26.05.20

Гречка с яйцом может стать отличным началом дня, завтраком, который подарит энергию на весь день. Готовить гречку с яйцом очень просто, а главное быстро. Нам также понадобятся доступные продукты, которые есть у всех. Приготовьте гречку с яйцом на завтрак, обед или ужин и проблема с тем, что быстро приготовить отпадет сама собой.