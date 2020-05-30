Гречка с яйцом может стать отличным началом дня, завтраком, который подарит энергию на весь день. Готовить гречку с яйцом очень просто, а главное быстро. Нам также понадобятся доступные продукты, которые есть у всех. Приготовьте гречку с яйцом на завтрак, обед или ужин и проблема с тем, что быстро приготовить отпадет сама собой.
Количество порций: 2-4 Время приготовления: 40 минут Способ приготовления: жарка, варка, нарезка, смешивание Сложность: для начинающих Кухня: Авторская кухня Повод: блюдо на каждый день Назначение: обед, ужин Тип блюда: Второе блюдо Доступность: доступный