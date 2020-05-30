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 Каталог рецептов :: Рецепты по продуктам, блюдам :: Рецепты с гречкой :: Гречка с яйцом

Гречка с яйцом


1

offline
26.05.20
Гречка с яйцом может стать отличным началом дня, завтраком, который подарит энергию на весь день. Готовить гречку с яйцом очень просто, а главное быстро. Нам также понадобятся доступные продукты, которые есть у всех. Приготовьте гречку с яйцом на завтрак, обед или ужин и проблема с тем, что быстро приготовить отпадет сама собой.

Количество порций: 2-4
Время приготовления: 40 минут
Способ приготовления: жарка, варка, нарезка, смешивание
Сложность: для начинающих
Кухня: Авторская кухня
Повод: блюдо на каждый день
Назначение: обед, ужин
Тип блюда: Второе блюдо
Доступность: доступный

Гречка с яйцом

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан
  • сало — 50 г.
  • сладкий перец — 1/4 шт.
  • помидоры — 1/2 шт.
  • зеленый лук — 1 перо
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль — по вкусу
  • яйца отварные — 2 шт.


Способ приготовления:

Гречку отварить до готовности.
ШАГ 1.

Гречку отварить до готовности.
Сало нарезать мелким кубиком, выложить в сковороду и поджарить до прозрачности.
ШАГ 2.

Сало нарезать мелким кубиком, выложить в сковороду и поджарить до прозрачности.
Зеленый лук, чеснок, томат и сладкий перец нарезать мелким кубиком.
ШАГ 3.

Зеленый лук, чеснок, томат и сладкий перец нарезать мелким кубиком.
Выложить овощи в сковороду с салом.
ШАГ 4.

Выложить овощи в сковороду с салом.
Сюда же выложить отварную гречку.
ШАГ 5.

Сюда же выложить отварную гречку.
Блюдо посолить, перемешать.
ШАГ 6.

Блюдо посолить, перемешать.
Яйца нарезать кубиком, перемешать с гречкой.
ШАГ 7.

Яйца нарезать кубиком, перемешать с гречкой.
Выложить гречку с яйцами на тарелку и подать к столу. Приятного аппетита!
ШАГ 8.

Выложить гречку с яйцами на тарелку и подать к столу. Приятного аппетита!

Фото: © Kulina.ru / Ельнова Оксана


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Отзывы
 
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Ольга  30.05.2020 в 10:41
Интересный рецепт, с яйцом гречку я еще не пробовала, пойду готовить



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